Бойовики вели обстріли біля Водяного та Авдіївки – Міноборони

Від початку поточної доби, 27 червня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«В районі Водяного вночі окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети. Крім того, збройні формування РФ вчергове свідомо порушили Мінські угоди. Ворог здійснив 17 пострілів з артилерійських систем калібру 122 мм по наших позиціях поблизу Авдіївки, випустив вісім мін 120-го калібру, вів вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння», – мовиться у повідомленні.

За наявною інформацією, втрат серед українських військових немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.