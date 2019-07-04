Міноборони: з початку доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню

З початку поточної доби, 4 липня, бойовики на Донбасі дев’ять разів обстріляли позиції Операції об’єднаних сил. Про це повідомили у міністерстві оборони України.

"Станом на 12 годину сьогодні, 4 липня, російсько-окупаційні війська здійснили дев’ять обстрілів, противник продовжує активно застосовувати заборонені артилерію та міномети», – мовиться у зведенні.

За даними міністерства, з початку доби один український військовий дістав бойову травму.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.