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03 Липень 2019, Київ 21:08
Новини | Політика

Двоє українських військових поранені з початку доби на Донбасі – штаб ООС

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У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики з початку доби здійснили 10 обстрілів позицій Збройних сил України, двоє військовослужбовців зазнали поранень.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі району насосної станції біля Ясинуватої. Інформація з ресурсів угруповання «ЛНР» щодо ймовірних обстрілів наразі відсутня.

/**/ /**/ /**/ Санінструктор Ірина Шевченко («Вікторівна») на цьому фото бавиться з цуциком Мухою, березень 2018 року
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Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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