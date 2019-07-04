Минулої доби бойовики 29 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранені 5 військових – штаб

Упродовж минулої доби, 3 липня, бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібру 120 та 82 міліметра. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометі різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів п’ятьох військових поранено. За даними української розвідки, вбито трьох бойовиків, сімох поранено.

«Від початку поточної доби ворог 3 рази обстріляв позиції Об’єднаних сил», – зазначили у штабі.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку ЗСУ.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.