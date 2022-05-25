Пошук «слабких місць» оборони, спроби просунутися та оточити ЗСУ – Міноборони про дії РФ на Донбасі

Російські війська намагаються знайти «слабкі місця» в обороні українських сил і намагаються вийти на адмінмежі Луганської області, повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

«Зокрема, українські воїни відбили кілька спроб окупантів просунутися у напрямках селища Довгеньке (Харківська область) і Богородичне на Донеччині. Зараз ворог шукає слабкі місця у системі оборони наших військ. Для цього активно залучає артилерію і авіацію», – сказав він під час брифінгу.

За даними Мотузяника, противник за підтримки авіації веде наступальні дії, намагаючись оточити українські війська біля Лисичанська та Сєвєродонецька – і вийти на адмінмежі Луганської області.

«На Лиманському напрямку ворог веде інтенсивний наступ з метою повного взяття під контроль населеного пункту. Застосовує авіацію, артилерію, намагається порушити систему протиповітряної оборони української армії. Успіху ворог не досягнув», – повідомив речник Міноборони.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.