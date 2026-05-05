Міноборони РФ вербує студентів до військ безпілотних систем щонайменше у 8 університетах окупованого Донбасу

Російське Міністерство оборони вербує студентів до своїх військ безпілотних систем щонайменше у восьми університетах і п’яти коледжах на окупованій території Донеччини і Луганщини – це встановив проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.

Як йдеться в публікації, серед закладів – майже всі відомі «клони» університетів, які працюють під окупацією з 2014-го або 2022 року: так звані університети Даля, Туган-Барановського, ДонНТУ, ДонНАСА, Маріупольський технологічний та інші.

Журналісти з’ясували, що процес є не просто рекламою служби на контракті – у нього щільно залучені адміністрації навчальних закладів, оскільки оформити документи студентам пропонують прямо у деканатах або спеціальних «військово-облікових» кабінетах. А деякі заклади, як «Донбаський державний технічний університет», анонсують службу разом з іншими студентами цього ж закладу – в університетському загоні.

Агітуючи укладати контракт, вербувальники маніпулюють нібито безпечними умовами служби для операторів БпЛА, можливістю звільнитися через рік, високими виплатами і «престижністю» цього виду війсь РФ.

Раніше про тиск у російських вишах і коледжах з метою укладання контрактів у військах безпілотних систем повідомляли російські опозиційні медіа.