Росія перебазувала винищувачі Північного флоту до Криму для навчань

Особовий склад окремого корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії здійснив перебазування на літаках МиГ-29К в анексований Крим для проведення навчань, повідомила 25 вересня пресслужба Міноборони Росії.

За повідомленням, програма тренувань передбачає

відпрацювання повного циклу підготовки льотчиків до посадки на авіаносець.

Раніше в анексованому Криму три тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії взяли участь у тактичних навчаннях на полігоні Опук.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, схвалена 17 грудня 2018 року в зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує російську військову присутність у Чорному і Азовському морях, що зростає.