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26 Вересень 2019, Київ 07:30
Новини | Політика

Росія перебазувала винищувачі Північного флоту до Криму для навчань

Російські винищувачі МиГ-29К

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Особовий склад окремого корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії здійснив перебазування на літаках МиГ-29К в анексований Крим для проведення навчань, повідомила 25 вересня пресслужба Міноборони Росії.

За повідомленням, програма тренувань передбачає
відпрацювання повного циклу підготовки льотчиків до посадки на авіаносець.

Раніше в анексованому Криму три тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії взяли участь у тактичних навчаннях на полігоні Опук.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Навіщо Росія хоче перейменувати Крим? – відео
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Навіщо Росія хоче перейменувати Крим? – відео

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Резолюція Генеральної асамблеї ООН, схвалена 17 грудня 2018 року в зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує російську військову присутність у Чорному і Азовському морях, що зростає.

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