В окупованому Криму проходять навчання російської морської піхоти

На полігонах окупованого Росією Кримського півострова російські військовослужбовці морської піхоти Чорноморського флоту виконують стрибки з парашутом з гелікоптера МІ-8. Про це повідомляє прес-служба флоту.

За інформацією відомства, в навчаннях беруть участь 300 російських військовослужбовців.

«В ході повітряно-десантної підготовки особовий склад відпрацьовує різні прийоми і навички по висадці тактичного повітряного десанту як посадочним способом, так і «штурмовим» – в режимі зависання гелікоптера або на ходу з висоти 2-3 метрів в повному бойовому спорядженні», – мовиться в повідомленні.

За інформацією прес-служби флоту, також морські піхотинці проводять заняття з вогневої підготовки.

Раніше російські військові в окупованому Криму провели навчання зі знищення крилатих ракет умовного противника системами С-400 «Тріумф» і комплексами «Панцир».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.