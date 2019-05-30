На Донбасі сьогодні не стріляють – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили про дотримання тиші в зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 30 травня.

«Від початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська вогонь по позиціях наших захисників України не відкривали», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Повідомляється, що українські військові «перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій» з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Бойовики незаконних збройних угруповань про обстріли окупованих територій з боку ЗСУ 30 травня не повідомляють.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.