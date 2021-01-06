Міноборони: звання українських військових переведені на коди військових рангів НАТО

Міністр оборони Андрій Таран своїм наказом впровадив перелік кодів військових рангів НАТО за стандартом STANAG 2116, повідомляє Міністерство оборони 6 січня.

Цей перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних сил України військовим рангам НАТО. Це, за словами міністра, наближує взаємосумісність зі збройними силами Північноатлантичного альянсу.

За повідомленням, наказ є складовою частиною проєкту Концепції військової кадрової політики ЗСУ до 2025 року.

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«Дані рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення», – цитує Тарана пресслужба Міноборони.

На початку грудня міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна розраховує отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) і сподівається на підтримку цього рішення на наступному саміті альянсу у 2021 році.