Нацгвардія України починає розробку своєї доктрини за принципами НАТО

Національна гвардія України починає розробку своєї доктрини за принципами союзу НАТО, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, якому підпорядкована НГУ.

Початок роботи щодо розробки Доктрини з участю американських і канадських колег заплановано вже на початку 2021 року, мовиться в повідомленні 4 січня.

За цим повідомленням, представники групи радників із питань доктрини й освіти (DEAG) посольства США в Україні провели семінар щодо розробки інституціональної доктрини НГУ за підходами військових формувань країн-членів НАТО. Спільно з групою DEAG участь у семінарі взяли представники Збройних сил Канади в Україні (Операція UNIFIER).

«У Нацгвардії України є низка документів, які визначають її діяльність, є Концепція і є планування на різних рівнях, але немає такого документу, як доктрина, яка застосовується у військових структурах країн-членів НАТО і визначає роль і місце органів військового управління, командирів (начальників) усіх рівнів, порядок і принципи взаємодії всередині структури на стратегічному, оперативному й тактичному рівнях щодо організації виконання повсякденних завдань і забезпечення підготовки до виконання завдань у майбутньому. Важливо, щоб доктрина Національної гвардії Україна не суперечила національним нормативним документам водночас як із питань оборони, так і з питань безпеки та була сумісною з доктринами країн-партнерів», – сказав майор Гарі Квош, представник групи радників із питань доктрини й освіти, як його слова процитовано в повідомленні.

Україна є країною-партнером НАТО і після Революції гідності відновила свій курс на вступ до Північноатлантичного союзу. Ця мета, як і вступ до Європейського союзу, внесені до Конституції України як стратегічний курс держави.

На цей час Україна є учасницею Програми розширених можливостей НАТО, яка передбачає розширення взаємодії з Північноатлантичним союзом, і домагається надання їй Плану дій щодо членства.