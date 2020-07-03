Мінборони: обстановка на лінії зіткнення на Донбасі різко загострилася

У п’ятницю, 3 липня, обстановка на лінії бойового зіткнення на Донбасі різко загострилася. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Окрім 12 прицільних обстрілів наших позицій від початку поточної доби, переважно, з важкого озброєння – мінометів та артилерії, російсько-окупаційні війська зранку застосували міномети по н.п. Зайцеве», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що внаслідок обстрілу бойовиками Зайцевого, загинула місцева жителька.

«Загалом лише з близько 05:00 до 08:00 ранку, російсько-окупаційні війська випустили по позиціях українських героїв на різних ділянках нашої оборони 166 мін 120-го та 22 міни 82-го калібрів, здійснили 40 пострілів з артилерії 122-го калібру. Збройні формування РФ вели обстріли з мінометів різних калібрів в районах н.п. Хутір Вільний, Південне, Залізне, Новотошківське, Шуми, Зайцеве, Авдіївка та Оріхове. Зокрема, після 05:40 в районі Новотошківського окупанти окрім мінометів вели вогонь з артилерії. Також зафіксовано ворожі обстріли з гранатометів та стрілецького озброєння поблизу н.п. Водяне, Хутір Вільний, Новотошківське, Авдіївка, Кам’янка та Старогнатівка», – зазначили у відомстві.

Повідомляється, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

За наявною інформацією, бойових втрат у складі ОС немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.