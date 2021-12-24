Міноборони планує скоротити список професій жінок, які мають стати на військовий облік – Завітневич

Міністерство оборони України планує скоротити перелік професій, представниці яких мають стати на військовий облік, повідомив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, представник фракції «Слуга народу» Олександр Завітневич.

«Цей перелік юстувався, і, коли він вийшов, ми побачили, що список є дуже великим. Обговорили це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення і здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним силам та іншим військовим формуванням», – написав Завітневич у фейсбуці 23 грудня.

Водночас він додав, що, на його думку, сама ініціатива є «правильною, країна повинна знати свої резерви, ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов’язує».

У Міноборони наміри скоротити перелік наразі не коментували.

17 грудня набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міністерства оборони України із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Усього до списку входять понад 100 професій.

Як пояснили у Міноборони, представниці внесених до оновленого списку професій віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом 2022 року.