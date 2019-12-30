Міноборони: звільнені з полону військові пройдуть медобстеження

Звільнених в результаті обміну військових доправили до військового госпіталя у Києві. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Як планується, в подальшому усі звільнені з полону бійці будуть оглянуті військовими лікарями та фахівцями медичної служби. У разі необхідності військовослужбовцям буде надано кваліфіковану медичну допомогу. Зокрема, буде проведено поглиблене медичне обстеження, до якого залучатимуться кращі фахівці медичної служби Збройних Сил України та військові психологи», – мовиться у повідомленні.

Загалом в опублікованому Службою безпеки України списку звільнених під час обміну 29 грудня – 12 військовослужбовців.

За словами президента Володимира Зеленського, всього 29 грудня було звільнено 81 особу, 76 з них повернулися в Україну, а п’ятеро залишилися на тимчасово окупованих територіях зі своїми сім’ями.