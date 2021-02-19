У Білорусі судять журналістку і лікаря, обвинувачених у розголошенні обставин вбивства Романа Бондаренка

Суд Московського району Мінська 19 лютого закрив від преси процес у справі журналістки Катерини Борисевич і лікаря Артема Сорокіна: їх звинувачують у розголошенні обставин смерті і медичних документів убитого жителя Мінська Романа Бондаренка.

Закрити процес просив прокурор, і суддя став на його бік, пояснивши це рішення необхідністю уникнути «розголошення охоронюваної законом медичної таємниці і даних попереднього розслідування». За його словами, нібито в матеріалах справи Бондаренка є медичні документи, «у тому числі ті, що раніше не публікувалися», які не можуть бути представлені загалу.

Самі обвинувачені, а також мати Романа Бондаренка виступили проти закриття процесу.

Мінчанин Роман Бондаренко помер 12 листопада в лікарні швидкої медичної допомоги. Днем раніше невідомі в цивільному, які зривали у дворі його будинку розвішані червоно-білі протестні стрічки, схопили його і відвезли в невідомому напрямку. Через дві години Романа доправили в РУВС Центрального району Мінська побитого, в несвідомому стані. Ще через півтори години його привезли в лікарню швидкої допомоги в стані коми, після чого він помер.

Кримінальну справу за фактом смерті Романа Бондаренка відкрили лише напередодні, 18 лютого. Перед цим влада довгий час відмовлялася це робити і стверджувала, що у Бондаренка, коли його привезли до лікарні, нібито була діагностована алкогольна інтоксикація, а помер він в результаті бійки, а не тому, що був побитий силовиками.

Однак медичні документи, оприлюднені в тому числі Сорокіним і Борисевич, інформацію про інтоксикацію Бондаренка не підтверджували.

Сорокіна затримали 19 листопада у справі про розголошення медичної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки. Того ж дня у цій же справі затримали журналістку TUT.by: вона зі слів лікаря, підкріплених документами, також розповіла, що у вечір бійки Бондаренко не був п’яний. Дії Борисевич і Сорокіна звинувачення кваліфікувало статтею «співучасть у розголошенні медичної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки».