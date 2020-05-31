У Мінську затримали опозиціонера Статкевича

У Мінську затримали опозиціонера Миколу Статкевича. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що вранці на вулиці Маяковського люди у цивільному в мікроавтобусі заблокували авто дружини опозиціонера Марії Адамович. Вони прямували на місце, де проходили пікети на підтримку альтернативних учасників президентської кампанії

«На вулиці Маяковського, порушивши всі правила дорожнього руху, маршрутка перекрила нашу дорогу і змусила зупинитися. Люди у цивільному вирвали ключ запалення з машини, витягли Миколу і відвезли його у невідомому напрямку», – розповіла Адамович.

Зараз вона перебуває у Ленінському райвідділі міліції та пише заяву про викрадення Статкевича.

31 травня у різних містах Білорусі о 12:00 відбулися пікети зі збору підписів на підтримку альтернативних учасників президентської кампанії.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Зареєстровані ініціативні групи на підтримку 15 кандидатів, в тому числі чинного президента Олександра Лукашенка, який балотується на шостий термін.