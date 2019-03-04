Суд у Мінську оштрафував редактора порталу tut.by Марину Золотову

Суд у Мінську визнав головного редактора білоруського порталу tut.by Марину Золотову винною у справі про незаконне використання редакцією платної підписки на матеріали державного інформагентства «БелТА».

Золотову засудили до штрафу в розмірі 300 базових величин (більше трьох з половиною тисяч доларів). Редактор Tut.by ще не визначилась, чи буде оскаржувати рішення суду.

Суд над Золотовою почався в Мінську 12 січня. Слідчі стверджували, що з 4 січня 2017 року до 23 липня 2018 року співробітники порталу tut.by незаконно користувалися паролями до платної підписки агентства «БелТА».

Марина Золотова як керівник tut.by повідомила суду, що провину не визнає.