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04 Березень 2019, Київ 14:21
Новини | Міжнародні

Суд у Мінську оштрафував редактора порталу tut.by Марину Золотову

Золотова не визначилась, чи буде оскаржувати вирок

Суд у Мінську визнав головного редактора білоруського порталу tut.by Марину Золотову винною у справі про незаконне використання редакцією платної підписки на матеріали державного інформагентства «БелТА».

Золотову засудили до штрафу в розмірі 300 базових величин (більше трьох з половиною тисяч доларів). Редактор Tut.by ще не визначилась, чи буде оскаржувати рішення суду.

Обшук в інформаційному агентстві «БелаПАН», Мінськ, 7 серпня 2018 року
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Суд над Золотовою почався в Мінську 12 січня. Слідчі стверджували, що з 4 січня 2017 року до 23 липня 2018 року співробітники порталу tut.by незаконно користувалися паролями до платної підписки агентства «БелТА».

Марина Золотова як керівник tut.by повідомила суду, що провину не визнає.

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