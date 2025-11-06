У Мінсоцполітики пояснили, хто матиме право на нові «дитячі» виплати з 2026 року

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини. Як повідомила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець, 50 тисяч гривень буде одноразовим платежем, ця сума стосуватиметься лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року.

«Якщо ми говоримо про всі інші види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року», – сказала Шемелинець, яку цитує пресслужба Мінсоцполітики.

Водночас, за її словами, батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року не виповнилося одного року, мають право отримати допомогу в розмірі 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку.

Днями Верховна Рада України в цілому прийняла законопроєкт про №13532 про суттєве підвищення «дитячих» виплат, зокрема, Рада затвердила збільшення щомісячної виплати до 7000 гривень (догляд до 1 року).

Раніше допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається у розмірі 41280 гривень: одноразова виплата була у розмірі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачувалася протягом наступних 36 місяців рівними частинами (тобто 860 гривень щомісячно).