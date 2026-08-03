Мінтранспорту: у липні війська РФ здійснили 67 атак на морські порти України

У липні війська РФ здійснили 67 атак на об’єкти морських портів України, повідомляє у телеграмі пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

За повідомленням, протягом попереднього місяця також зафіксували 35 російських атак на цивільні судна в портах та 22 атаки на судна в Українському морському коридорі.

У міністерстві заявляють, що інтенсивність ударів по українській портовій інфраструктурі продовжує зростати, оскільки лише за перші дні серпня армія Росії здійснила – 5 атак на об’єкти морських портів, три атаки на цивільні судна в портах та ще дві атаки на судна, що перебували в Українському морському коридорі.

«Росія атакує не лише судна, що виконують рейси. Під ударами опиняються й цивільні судна, які через попередні пошкодження залишаються біля причалів або на якірних стоянках і не здійснюють жодних вантажних операцій. Це свідчить про цілеспрямовану кампанію зі зриву роботи українських портів, залякування міжнародних судновласників та підриву довіри до безпеки цивільного судноплавства», – заявили у відомстві.

3 серпня місцева влада повідомила, що російські війська атакували транспортну інфраструктуру Одещини. За останніми даними, постраждали 10 людей.

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Війська РФ регулярно атакували Одесу, але нещодавно посилили удари по її портах, зернових та олійних терміналах, а також по комерційних суднах в українських портах. За даними одеської прокуратури, із 20 червня до 20 липня армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах «Великої Одеси». Загалом за цей період загинула 21 людина, 34 дістали поранення.

Попри щоденні загрози через російські атаки, українські порти продовжують працювати.

Україна є основним експортером кукурудзи, пшениці, ріпаку, насіння соняшнику та рослинної олії, 90 відсотків її експорту сировинних товарів проходить через чорноморські порти в Одесі та навколо неї.



