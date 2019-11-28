У Мін’юсті планують дозволити роботу приватних СІЗО

Міністерство юстиції розглядає запуск приватних слідчих ізоляторів як один із заходів для покращення роботи пенітенціарної системи, заявив голова міністерства Денис Малюська на презентації планів свого відомства.

У заяві, яку цитує пресслужба Кабінету міністрів, Малюська припускає появу платних закладів для утримання, прибуток від яких можна буде спрямувати на державні ізолятори.

«Ми плануємо спробувати дати можливість працювати приватним СІЗО. По суті, це буде щось на зразок готелів, які добре охороняються, де особи, у яких є кошти зможуть перебувати і очікувати вирок суду. За рахунок цих коштів частково ми зможемо покривати витрати і перебування осіб, які будуть перебувати в звичайних СІЗО. Спробуємо це зробити хоча б на одному пілотному проекті і побачимо, наскільки ця бізнес-модель працює, і в подальшому будемо намагатися розширити цей експеримент, якщо він виявиться успішним, на всю територію України», – сказав міністр.

Він додав, що такі зміни потребуватимуть і змін у законодавстві.

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Серед інших цілей, які декларує Мін’юст у своїй презентації: запровадження покарань, які не передбачають позбавлення волі, програм корекції, які мають підготувати засуджених до звільнення, та електронізація пенітенціарної системи.

У жовтні 2019 року Денис Малюська повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода, що його відомство розглядає можливість будівництва нових тюрем за європейським зразком.