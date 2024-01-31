Мін’юст США звинуватив 4 громадян Китаю в незаконному експорті електроніки до Ірану

Сполучені Штати звинувачують чотирьох громадян Китаю в нелегальному експорті електронних компонентів подвійного призначеня – про це заявило Міністерство юстиції США 31 січня.

За даними відомства, Баожа Лью (Емілі Лью), Ю Ва Юнг (Стівен Юнг), Йонгжин Лі (Емма Лі) та Янлай Жонг (Сідні Чанг) провезли підсанкційні технології через Китай і Гонконг. В результаті вони потрапили до установ, пов’язаних із іранським Корпусом вартових ісламської революції та Міністерством оборони й логістики збройних сил Ірану.

З травня 2007 року по липень 2020 року підозрювані, ймовірно, експортували товари, які використовуються у виробництві БПЛА, балістичних ракетних систем та інших військових цілей, до іранських організацій, які перебувають під санкціями.

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Американське відомство звинувачує їх у приховуванні того, що товари призначалися для Ірану та іранських організацій, і надавали американським компаніям «суттєві неправдиві дані» щодо кінцевого призначення та користувачів. Відтак американські виробники експортувати товари до підставних компаній у Китаї.

«Як наслідок, величезна кількість товарів подвійного призначення американського походження з військовим потенціалом була експортована зі Сполучених Штатів до Ірану в порушення санкцій США та законів і правил експортного контролю», – заявляє Мін’юст.

У разі доведення провини їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Всі четверо в розшуку, видані ордери на їх арешт.

Днями в США в Лос-Анджелесі заарештували 66-річного бізнесмена Іллю Кана за підозрою в багаторічному незаконному експорті мікросхем американських виробників підсанкційним російським компаніям, пов’язаних із Міноборони Росії.