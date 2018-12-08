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08 Грудень 2018, Київ 23:09
Новини | Міжнародні

«Міс світу-2018» стала модель і волонтерка з Мексики

Всього в конкурсі брали участь представниці 118 країн

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Модель і волонтерка з Мексики Ванесса Понсе де Леон здобула корону переможниці конкурсу «Міс світу-2018», що проходив в острівній провінції Хайнань у Китаї.

Як повідомляє сайт конкурсу, 26-річна мексиканка має диплом з міжнародного бізнесу, є волонтером у благодійному фонді Migrantes en el Camino і членом ради директорів центру реабілітації для дівчат.

Корону 68-ій «Міс світу» вручила минулорічна переможниця, представниця Індії Мануші Чхіллар.

Всього в конкурсі брали участь представниці 118 країн.

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