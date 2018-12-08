«Міс світу-2018» стала модель і волонтерка з Мексики

Модель і волонтерка з Мексики Ванесса Понсе де Леон здобула корону переможниці конкурсу «Міс світу-2018», що проходив в острівній провінції Хайнань у Китаї.

Як повідомляє сайт конкурсу, 26-річна мексиканка має диплом з міжнародного бізнесу, є волонтером у благодійному фонді Migrantes en el Camino і членом ради директорів центру реабілітації для дівчат.

Корону 68-ій «Міс світу» вручила минулорічна переможниця, представниця Індії Мануші Чхіллар.

Всього в конкурсі брали участь представниці 118 країн.