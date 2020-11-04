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04 листопада 2020, Київ 18:56
Новини | Політика

ЦВК назвала дати другого туру виборів мера в 11 українських містах

Другий тур відбувається, якщо жоден з кандидатів у мери не набирає в першому колі більш як 50 відсотків голосів

15 листопада другий тур виборів мера відбудеться в чотирьох українських містах – Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам’янці-Подільському, повідомила Центральна виборча комісія України.

На 22 листопада призначений другий тур у Слов’янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному.

Повторне голосування може бути призначене і в інших містах, де наразі триває встановлення результатів першого туру.

Місцеві вибори в українських містах відбулися 25 жовтня. Другий тур відбувається, якщо жоден з кандидатів у мери не набирає в першому колі більш як 50 відсотків голосів.

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