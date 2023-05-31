Актор Міша Коллінз долучився до напрямку розмінування платформи United24

Американський актор Міша Коллінз зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомив він і Офіс президента 31 травня.

За повідомленням ОП, Коллінз став амбасадором платформи для збору коштів United24 у напрямку гуманітарного розмінування.

У своєму твітері актор закликав підписників пожертвувати кошти на розмінування українських територій.

«Люди вдома питають мене: «що я можу зробити?». Ось дещо, що ми всі можемо: будь ласка, допоможіть нам розчистити цивільні регіони України від мін, аби запобігти тисячам безглуздих смертей. Ці зусилля з розмінування врятують тисячі життів невинних українців. Кожен доллар піде на цю роботу без жодних адміністративних видатків», – написав він.

За повідомленням ОП, участь Коллінза допоможе придбати машини для розмінування.

«На сьогодні в нас понад 200 тисяч квадратних кілометрів замінованих територій. І ми відчуваємо великий дефіцит обладнання, щоб упоратися з такою великою територією», – йдеться в коментарі Зеленського.

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На зустрічі також був товариш Коллінза, британський журналіст і фотограф Джайлс Дьюлі, який втратив обидві ноги і руку, підірвавшись на міні в Афганістані 2011 року. Він очолює фонд Legacy of War, який теж підтримує розмінування в Україні, зазначає ОП.

Коллінз повідомив про приїзд до Києва напередодні.

Міша Коллінз (справжнє ім’я – Дмітрі Тіппенс Крашнік) найбільш відомий роллю Кастіеля в серіалі «Надприроднє». За даними платформи United24, він має частково українське коріння по батьковій лінії.

Напрямок гуманітарного розмінування з’явився на платформі United24 у травні, його очолив філософ Френсіс Фукуяма.