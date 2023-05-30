Шевченко і Зінченко проведуть у Лондоні благодійний матч – збиратимуть на відновлення ліцею

Українські футбольні зірки Андрій Шевченко та Олександр Зінченко організовують у Лондоні благодійний матч Game4Ukraine – на підтримку України. Вони стануть капітанами команд, до складу яких увійдуть як нинішні зірки, так і легендарні гравці минулого, повідомляє благодійна платформа UNITED24.

Про свій план Шевченко і Зінченко оголосили під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Мета матчу – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, зруйнованого російськими військами у березні 2022 року.

«Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни», – сказав на зустрічі Володимир Зеленський.

Гра відбудеться 5 серпня на стадіоні «Стемфорд Бридж» – домашній арені лондонського «Челсі», за який кілька років грав Андрій Шевченко.