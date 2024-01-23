Депутати міської ради Новомосковська визначилися з новою назвою для міста – Нова Самарь. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії 23 січня. За виступив 21 депутат з 38, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік назвав рішення «історичною подією».

«Депутати проголосували за назву Нова Самарь. Були також на розгляд винесені інші назви – Самар та Присамарськ. Зараз я підписую це рішення міської ради і направляємо його до Верховної Ради, аби депутати ухвалили остаточне рішення», ­­­– сказав він після сесії.

Натомість доктор історичних наук, професор кафедри історії України Дніпровського національного університету Володимир Ващенко виступає проти такого варіанту назви міста, називаючи його штучним та «новодєлом». За його словами, ця назва не зустрічається в писемних джерелах, а до думки фахових істориків депутати не дослухалися.

Читайте також: Триває дискусія щодо перейменування Павлограда. Імператор чи апостол?

«Новомосковськ, імперську назву, замінили на Нова Самарь, яка ніякої історичної прив’язки не має. Я виступав за історичну назву. Не перейменування, а саме повернення історичної, автентичної назви – а це або Самар, або Самарь (філологічні тонкощі, які можна узгодити). Я прихильник такого: ім’я дається при народженні один раз, і ми або повертаємо це ім’я раз і назавжди, або ми бавимося в клички… І вийде так, що наше місто – Нова Самарь – походить від містечка Самарь, заснованого майже 450 років тому. І є логічне питання. А де ж тоді Стара Самарь, покажіть мені її на мапі України? І є ще такий аспект – кожне місто намагається поглибити свою історію, а не вносити в свою назву слово «Нове», це – як «новодєл». Йдеться про історичні перспективи міста», – сказав у коментарі Радіо Свобода історик.

Він також звернув увагу, що нова назва міста, у випадку ухвалення її Верховною Радою, буде викликати питання з точки зору граматики.

«Рішення ухвалене поспіхом, навіть не узгодили з філологами. На минулій сесії пропонували – Нова Самар, а зараз уже – Нова Самарь», – каже він.

Депутати Новомосковської міської ради двічі – у грудні 2023-го та січні 2024-го – збиралися на сесії задля визначення з варіантом нової назви для міста, обидва рази жоден з варіантів не набрав більшості голосів.

Раніше, восени 2023 року, під час паперового та електронного опитування містян, фаворитами були назви Новосамарськ, Самар та Новоселиця. Вони, за даними міського голови Сергія Рєзніка, набирали відповідно 51%, 42% та 7% голосів.

За варіант Нова Самар містяни не голосували. Його винесли на голосування депутатів вже на сесію.

Раніше розглядалося дев’ять варіантів нової назви Новомосковська на Дніпропетровщині. Зокрема, йшлося про повернення однієї з історичних назв – Самар, Самарчик, Новоселиця. Був також варіант Січеслав.