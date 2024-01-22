МЗС Казахстану: телеведучу з РФ не впустять до країни після заяв про «витіснення російської мови»

Російська телеведуча Тіна Канделакі не зможе в’їхати до Казахстану після звинувачень на адресу Астани в дискримінації російської мови, заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров на брифінгу 22 січня. Таким чином він відповів на запитання журналістів про те, чи пустять Канделакі до Казахстану, передає місцева служба Радіо Свобода.

«Держава такого ніколи не прощає. Вона (Канделакі – ред.) не приїде до Казахстану, а якщо й приїде, то не заїде», – сказав представник МЗС.

Він також прокоментував висловлювання російської журналістки Тіни Канделакі, яка заявила, що російську мову витісняють у Казахстані.

«Якщо ми звертатимемо увагу на кожного з них, у нас не вистачить часу. Найприкріше – що це сусідська країна, наші друзі, не знають про нашу країну. Тому що інформація про нас у них неправильна. Аніж вступати в конфлікт у соціальних мережах, давайте продовжимо роботу», – сказав Смадіяров.

Минулого тижня резонанс у Казахстані викликав допис російської телеведучої Тіни Канделакі, в якому вона стверджує, що «в Казахстані повільно, але вірно продовжують витісняти російську мову на державному рівні».

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«Мінтранс республіки захотів перейменувати кілька залізничних станцій і замінити російські назви на казахські. Наприклад, пропонують замінити станцію «Уральськ» на «Орал», «Узень» на «Жаңаөзен» тощо. Як показує досвід Прибалтики (країни Балтії – ред.), це дуже небезпечна тенденція. Тут теж все починалося з малого, а потім перетворилося на справжню сніжну грудку: закривали російські школи, прибирали радянські пам’ятники, забороняли російську мову і, нарешті, вигнали пенсіонерів на мороз», – написала Канделакі.

У казахстанському сегменті соцмереж почали з’являтися дописи у відповідь Канделакі, в яких пояснювали помилковість суджень телеведучої. Зокрема, користувачі вказували на те, що Казахстан – незалежна держава та казахстанці самі вирішують, як називати свої залізничні станції, а також про те, що республіка поступово повертає свою рідну мову, втрачену за роки радянської влади.

У червні 2022 року у Міністерстві закордонних справ Казахстану повідомляли про існування списку «небажаних для в’їзду до Казахстану осіб». У МЗС тоді повідомили, що до цього списку був включений російський пропагандист Тігран Кеосаян – чоловік медіаменеджерки та пропагандистки Маргарити Сімоньян.

У жовтні 2023 року в МЗС Казахстану підтвердили наявність списку осіб, яким заборонений в’їзд до Казахстану за агресивну риторику та негативні висловлювання на адресу країни, зазначивши, що «просто так висловлювання не залишаються». Влада не повідомляє, хто саме є у списку.