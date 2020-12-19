КМДА: на пішохідно-велосипедному мосту знову пошкоджене скло, ймовірна причина – вандалізм

На пішохідно-велосипедному мосту у Києві комунальники виявили пошкодження скла, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«Нині ділянка огороджена. Споруда перебуває під контролем балансоутримувача. Імовірна причина – вандалізм. Наразі досліджують записи з камер відеонагляду. Усі роботи з відновлення й заміни скла виконає підрядник, який будував об’єкт. Адже діють гарантійні зобов’язання. З міського бюджету кошти витрачати не будуть», – йдеться в повідомленні.

Скільки триватимуть ремонтні роботи наразі невідомо.

Це вже не перше пошкодження скляної частини пішохідно-велосипедного мосту у Києві, що став однією з популярних локацій для туристів і жителів столиці.

Новий міст відкрили 25 травня. Його маршрут сягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво мосту тривало 5 місяців.