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Російські військові зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом – голова ОВА

Він додав, що сполучення між містами є

Російські військові зруйнували міст, який сполучає Сєвєродонецьк і Лисичанськ, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Орки зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Це вже вдруге. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році. Сьогодні історія повторилася», – написав Гайдай у телеграмі 21 травня.

Він додав, що сполучення між містами є.

Вранці голова Луганської обласної військової адміністрації повідомляв про бої, що точаться на околицях Сєвєродонецька.

«Росіяни знищують Сєвєродонецьк, як Маріуполь; на околицях міста точаться бої; Гірську громаду щодня бомблять авіацією; плани ворога – оточити область, або зробити з неї згарище, як у Попасній; це тяжка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі», – додав Гайдай.

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 травня повідомив про активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

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