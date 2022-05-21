Очільник Луганської ОВА повідомляє про шістьох загиблих і бої на околицях Сєвєродонецька

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 21 травня повідомляє про шістьох загиблих в області за добу.

«Ще зранку 20 травня росіяни обстріляли школу, у підвалі якої із початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька. Як наслідок – дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізували. Двоє загиблих та поранена – члени однієї родини. Ввечері поблизу свого будинку в Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка. Двох жінок вбито російськими обстріли в Лисичанську та Привіллі. А ще ми маємо пораненого в ногу волонтера, який працював в гуманітарному штабі в Сєвєродонецьку», – йдеться в повідомленні.

За даними Гайдая, за добу були зруйновані приблизно 50 будинків в області.

«Важко порахувати, скільки житла щодня нищать в селах Гірської та Попаснянської громад, які регулярно страждають від авіації. Однак тільки в Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16. П’ять – у Сєвєродонецьку», – зауважив він.

Очільник Луганської ОВА повідомляє, що наразі бої точаться на околицях Сєвєродонецька.

«Росіяни знищують Сєвєродонецьк, як Маріуполь; на околицях міста точаться бої; Гірську громаду щодня бомблять авіацією; плани ворога – оточити область, або зробити з неї згарище, як у Попасній; це тяжка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі», – додав Гайдай.

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 травня повідомив про активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Попереднього дня голова Луганської ОВА назвав «нісенітницею» заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який 20 травня сказав, що російські військові близькі до взяття під контроль усієї території Луганської області України. Сергій Гайдай додав, що Луганщина нині – «найгарячіша точка України», область стримує ворога від подальшого просування в інші регіони.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 20 травня заявив, що російські військові близькі до взяття під контроль усієї території Луганської області України. За його словами, «наближається до завершення звільнення «Луганської народної республіки».

Наразі російські війська контролюють приблизно 90 відсотків території Луганської області. Американські фахівці з ISW раніше писали, що взяття Сєвєродонецька буде пріоритетним завданням російських військ найближчим часом після того, як провалився план широкого оточення всього угруповання українських військ на Донбасі.

З кінця березня російські війська вели наступ із півночі – з Харківської області, і з півдня, із Запорізької, прагнучи оточити велике угруповання українських військ у Донецькій і Луганській областях. Проте зараз цей наступ фактично зупинився.

За оцінкою ISW, замкнути кільце оточення наявними силами навряд чи можливо. На думку аналітиків, у російської армії фактично закінчилися боєздатні резервісти. Раніше британська розвідка виступила із твердженням, що наступ Росії на Донбасі «втратив темп і значно відстав від графіка».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 18 травня підтвердити загибель 3811 і поранення 4278 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.