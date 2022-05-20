Війська РФ обстріляли у Сєвєродонецьку школу, де ховалися люди, є загиблі – Гайдай

Російські війська обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися мирні жителі, загинули щонайменше троє людей, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці», – написав він у телеграмі.

За словами Гайдая, поліцейські зараз намагаються перевезти людей до іншого укриття.

Це вже не перша атака на школу, яку люди використовують як укриття. Наприклад, 7 травня російські війська скинули на школу авіабомбу в Білогородці на Луганщині.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 18 травня підтвердити загибель 3811 і поранення 4278 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.