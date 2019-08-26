За місяць «хлібного перемир’я» загинуло 8 українських військових

З 21 липня по 20 серпня Об’єднані сили внаслідок обстрілів бойовиків втратили вісьмох військовослужбовців, 17 отримали поранення різного ступеня важкості. Про це йдеться у відповіді пресцентру операції Об’єднаних сил на запит телевізійного проекту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Також там спростували інформацію волонтерської спільноти «Informnapalm» про начебто заниження пресцентром ООС кількості обстрілів з боку незаконних збройних угруповань «ЛДНР», пояснюючи розбіжності у цифрах різними методиками підрахунку.

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​Як відомо, Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня.

Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, перемир’я було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Більше про місяць «хлібного перемир’я» та можливі його політичні наслідки у матеріалі програми «Донбас Реалії».