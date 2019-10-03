На міжбанку припинилося зростання долара

На українському міжбанківському валютному ринку після триденного зростання долара змінився тренд. На початку торгів їхні учасники виставили котирування 24 гривні 96 копійок – 25 гривень рівно, вищі за рівень вчорашнього закриття. Але вихід на ринок експортерів зі значними обсягами пропозиції дозволив до 13:00 збити котирування до 24 гривень 82–85 копійок за долар, інформує сайт «Мінфін».

Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 24 гривні 90 копійок за долар, це на чотири копійки більше за офіційний курс на 3 жовтня.

Раніше регулятор повідомив, що цього тижня відновив проведення інтервенцій з продажу валюти після майже двомісячної перерви і продав для підтримки гривні 200 мільйонів доларів США.

«У разі необхідності Національний банк і надалі згладжуватиме надлишкові коливання в бік знецінення і може повернутися до інтервенцій з купівлі валюти, якщо почнеться зворотний тренд», – йдеться в повідомленні.

Упродовж перших трьох кварталів 2019 року нерезиденти активно купували українські облігації внутрішньої державної позики, завівши для цього на міжбанківський валютний ринок близько 4 мільярдів доларів. Останній аукціон Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, проведений 1 жовтня, завершився невдало – продати цінних паперів вдалося лише на 77 мільйонів гривень із запропонованого обсягу 3 мільярди гривень.