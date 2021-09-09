Екіпаж МКС повідомив про дим та запах згорілого пластику у російському модулі

У російському модулі «Зірка» на Міжнародній космічній станції (МКС) минулої ночі спрацювала пожежна сигналізація, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на переговори екіпажу з Землею, які транслює НАСА.

Близько п’ятої ранку російський космонавт Олег Новицький повідомив Центру управління польотами про дим і запах згорілого пластику. Після цього прилади показали наявність шкідливих речовин в районі медичного шафи в модулі «Зірка».

Французький астронавт Тома Песке розповів, що запах згорілого пластику або електроніки також проник на американський сегмент МКС через вентиляцію.

Джерело диму і запаху поки не виявили. На МКС ввімкнули систему видалення шкідливих домішок.

Пізніше в «Роскосмосі» заявили, що датчик задимлення і аварійна сигналізація спрацювали на МКС «при проведенні автоматичного заряджання акумуляторів». Наразі всі системи станції працюють штатно, запевнили у відомстві.

Російський службовий модуль «Зірка» пристикувався до МКС у липні 2000 року. Основний його каркас був побудований ще в 1980-х роках як ядро космічної станції «Мир-2», яка повинна була замінити станцію «Мир», проте потім вирішили використовувати йогоу програмі МКС. «Зірка» дозволяє перебувати в космосі екіпажу з трьох космонавтів, також модуль може стикуватися з вантажним кораблем «Прогрес», який раз на три місяці доставляє на станцію необхідні припаси і коригує її орбіту.

Восени 2019 року на МКС був зафіксований витік повітря. Через рік швидкість витоку зросла в п’ять разів. Послідовна герметизація відсіків станції дозволила встановити, що причина витоку – тріщина в російському сегменті МКС – «Зірка». Космонавти заклали її герметиком, проте витік повітря продовжився. Нещодавно під час обстеження Міжнародної космічної станції космонавти знайшли непрямі тріщини на найстарішому модулі – «Зоря».

Наприкінці липня відбулося засідання президії Науково-технічної ради «Роскосмосу», де зазначалося, що «станція дихає на ладан». Термін експлуатації Міжнародної космічної станції закінчується у 2024 році. Раніше генеральний конструктор Ракетно-космічної корпорації «Енергія» Володимир Соловйов спрогнозував лавиноподібний вихід з ладу численних елементів на станції після 2025 року. В основному це стосується герметичності корпусу і складних обчислювальних засобів.