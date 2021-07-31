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Новини | Міжнародні

Новий російський модуль МКС інтегрували у станцію – «Роскосмос»

Російський багатофункціональний лабораторний модуль «Наука» пристикувався до станції 29 липня

Новий російський модуль Міжнародної космічної станції «Наука» в суботу був остаточно підготовлений до роботи, після очистки повітря в нього зміг потрапити екіпаж. Про це заявив глава «Роскосмос» Дмитро Рогозін.

Російські космонавти Олег Новицький та Петро Дубров двічі продували модуль для видалення залишків палива. При цьому весь персонал станції задля безпеки перебував в американському сегменті МКС.

Російський багатофункціональний лабораторний модуль «Наука» 29 липня пристикувався до Міжнародної космічної станції на висоті орбіти трохи більш як 400 кілометрів. Виведення модуля на цільову орбіту ускладнили проблеми з двигунами, які не запустилися, і антеною для стикування «Курс», яка не розкрилася. Вже після стикування модуль несподівано активував свої двигуни. Це змінило положення МКС, доки не вдалося активувати двигуни іншого модуля.

Через проблеми під час стикування модуля, НАСА відклало запланований запуск капсули Boeing CST-100 Starliner.

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