НАСА переносить запуск Starliner через проблеми під час стикування російського модуля до МКС

НАСА відклало запланований запуск капсули Boeing CST-100 Starliner до Міжнародної космічної станції через проблеми під час стикування до неї російського модуля «Наука», повідомляє агентство Reuters.

Запуск мав відбутися сьогодні з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Його перенесли на 3 серпня, резервною датою обрали 4 серпня.

«Ми хотіли переконатися, що у нас є простір для маневру, щоб повністю оцінити ситуацію на станції, перш ніж додавати ще один корабель в конфігурацію МКС», – сказала Кеті Людерс, помічник адміністратора НАСА, під час телефонної конференції.

НАСА повідомило, що наразі ракета Atlas V і капсула Starliner перебувають на стартовому майданчику.

Попередній, тестовий, запуск Starliner відбувся у 2019 році. Втім він був невдалим: через неправильні налаштування капсула не змогла стикуватися з МКС, тому її повернули на Землю.

Російський багатофункціональний лабораторний модуль «Наука» 29 липня пристикувався до Міжнародної космічної станції на висоті орбіти трохи більш як 400 кілометрів. Виведення модуля на цільову орбіту ускладнили проблеми з двигунами, які не запустилися, і антеною для стикування «Курс», яка не розкрилася. Вже після стикування модуль несподівано активував свої двигуни. Це змінило положення МКС, доки не вдалося активувати двигуни іншого модуля.