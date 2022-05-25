Молдова: прокуратура просить заарештувати експрезидента Додона на 30 діб

Молдовська антикорупційна прокуратура висунула звинувачення проти експрезидента Ігоря Додона. Політик проходить за чотирма кримінальними статтями, включаючи держзраду та корупцію.

Прокурори проситимуть суд про арешт обвинуваченого на 30 діб.

24 травня Додона затримали на 72 години. Перед цим у нього відбувся обшук.

Додон називає переслідування політично вмотивованим.

Зять Додона Петру Мерінеану також був затриманий після того, як нібито намагався проковтнути доказ, повідомили в Генеральній прокуратурі Молдови.

У листопаді 2020 року проросійський Додон програв на виборах прозахідно налаштованій Маї Санду, яка навчалася в США і робила в своїй передвиборчій кампанії акцент на зближенні із Заходом.

Молдова – одна з найбідніших країн Європи – офіційно подала заявку на членство в Європейському союзі в березні після неспровокованого масштабного вторгнення Росії в Україну. Країна прийняла сотні тисяч біженців із сусідньої України.