Уряд Молдови підтримав оголошення надзвичайного стану в енергетиці

Кабінет міністрів Молдови схвалив оголошення надзвичайного стану в енергетичному секторі країни на 60 днів, починаючи з 25 березня. Рішення ухвалили після того, як ключова лінія електропередачі Молдови була відключена внаслідок нічних російських ударів по Україні.

За повідомленням уряду, рішення вимагає схвалення парламенту Молдови, який 24 березня збереться на позачергове засідання.

Раніше сьогодні президентка Молдови Мая Санду повідомила, що російські удари по енергетичній інфраструктурі України, завдані вночі проти 24 березня, перервали ключовий енергетичний зв’язок Молдови з Європою.

«Удари Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі в Україні – це воєнний злочин – і напад на всіх нас. Нічні удари розірвали ключовий енергетичний зв’язок Молдови з Європою. Альтернативні маршрути існують, але ситуація залишається нестабільною. Лише Росія несе відповідальність за це», – написала Санду в соцмережі X.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попсой повідомив, що постраждала лінія електропередачі Ісакча – Вулканешти, яка з’єднує енергетичні системи Молдови і Румунії.

Молдова імпортує електроенергію з сусідньої Румунії, члена Європейського Союзу, переважно лінією, яка проходить через південь України.

Молдовська влада заявила, що в Україні поблизу лінії були виявлені розбиті дрони, і що перед проведенням ремонтних робіт необхідні «операції з розмінування». Щодо того, скільки часу це займе, – інформації немає.

В уряді Молдови заявили, що використовуються чотири альтернативні маршрути для імпорту електроенергії, але «ситуація залишається нестабільною».