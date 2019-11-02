Президент Молдови заявив, що Росія зробила «перший крок» для виведення військ

Росія зробила «перший крок» для виведення військ із Придністров’я, заявив президент Молдови Ігор Додон в інтерв’ю Радіо Свобода 1 листопада.

Він нагадав, що раніше цього року Москва висловила готовність продовжити діалог із Кишиневом про вивезення та знешкодження боєприпасів, які зберігаються біля села Кобасна.

Додон сказав, що не може говорити про реальну присутність російської армії в Трансністрії. Натомість він заявив, що там перебуває «кілька сотень солдатів, що охороняють якісь старі снаряди», які негайно необхідно ліквідувати.

Саме наявність боєприпасів біля Кобасної Росії називає однією з причин перебування близько 1 400 військових у Придністров’ї. Москва чинить супротив чисельним закликам забрати звідти своїх солдатів.

Переважно російськомовний регіон Придністров’я оголосив про свою незалежність від Молдови в 1990 році. Нетривала війна велася між молдавськими військами і сепаратистами Придністров’я 1992-93 роках, тоді кілька сотень людей загинули з обох сторін.

У Придністров’ї в радянські часи базувалася 14-а армія СРСР, а потім Збройних сил Росії. Після війни Кишинів втратив контроль над цим регіоном. У тій війні на боці сепаратистів взяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі.