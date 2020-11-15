Прозахідна Майя Санду лідирує на виборах президента Молдови

Майя Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, лідирує в другому турі виборів президента Молдови.

Як засвідчили попередні часткові результати підрахунку голосів, оприлюднені Центральною виборчою комісією Молдови, Санду набирає близько 51,45% голосів, випереджаючи чинного проросійського президента Ігоря Додона (в якого 48,55% голосів). ЦВК посилається на дані підрахунку майже 92,7% бюлетенів.

Явка виборців у другому турі перевищила дані першого майже на 10%: 52% проти 42,74%.

Перший тур виборів відбувся 1 листопада. Тоді прозахідна технократка, колишня прем’єр-міністр і голова Партії дій та солідарності Майя Санду набрала понад 36% голосів виборців проти більше ніж 32% у Ігоря Додона – проросійського чинного президента, засновника Соціалістичної партії.