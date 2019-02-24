Вибори в Молдові: влада і опозиція говорять про фальсифікації з виборцями з Придністров’я

На парламентських виборах, що відбуваються в Молдові, представники і влади, і опозиції заявляють про фальсифікації на спецдільницях для виборців із непідконтрольного Кишиневу Придністров’я.

При цьому різні політичні сили звинувачують у цьому одна одну.

Президент Молдови Ігор Додон, виходець із лав нині опозиційної Партії соціалістів, яку він очолював до обрання головою держави, заявив, що сфальсифікувати вибори за допомогою голосів виборців із Придністров’я намагається нині владна Демократична партія, яку очолює суперечливий підприємець Влад Плахотнюк.

Інша опозиційна сила, проєвропейський блок «Acum» («Зараз»), звинувачує в тій самій фальсифікації разом Демократичну партію і Соціалістичну партію.

А Демократична партія стверджує, що вибори фальсифікують разом обидві нині опозиційні сили, проросійські соціалісти і проєвропейський блок «Зараз».

Центральна виборча комісія Молдови отримала кілька скарг на це від різних сил і звернулася до поліції з проханням розслідувати ситуацію.

Поліція, зі свого боку, заявляє, що перевіряє інформацію і збирає докази, але звертає увагу, що один із головних моментів усіх звинувачень – організоване звезення виборців автобусами на дільниці – сам по собі не є порушенням.

На території Придністров’я, частини Молдови, яку Кишинів не контролює, вибори до парламенту країни не відбуваються, для виборців із цього регіону створені два спеціальні виборчі округи, дільниці яких відкрили на підконтрольній урядові території біля адмінмежі. На ці дільниці від ранку організовано й масово привозять для голосування виборців із Придністров’я.

Дехто з них повідомив кореспондентам Молдовської служби Радіо Свобода, що їм пообіцяли за голосування суми від 50 до 150 лей (від 80 до 240 гривень), не уточнюючи, за кого вони мали б голосувати. Інші заявляли, що їх закликали голосувати члени Соціалістичної партії чи виборчі матеріали цієї партії. Російське агентство «Інтерфакс» повідомляє, що опитані ним виборці з Придністров’я не приховували, що їх привезли організовано «якісь люди», але вони відмовилися відповідати, чи їм платили гроші і за кого вони голосують.

За даними ЦВК Молдови, станом на 18-у годину місцевого часу (збігається з київським) участь у голосуванні взяли 44,4% від усіх виборців. Дільниці мають закритися о 21-й.

За 101 місце в парламенті борються 14 партій і 1 блок, а також 320 депутатів-одномандатників. Вибори проводять за мішаною системою: 50 депутатів за партійними списками і 51 – в одномандатних округах.

Спостерігачі відзначають, що основна боротьба розгортається між пропрезидентською Партією соціалістів, яку називають проросійською політичною силою, нині владною Демократичною партією олігарха Влада Плахотнюка і проєвропейським опозиційним блоком «Зараз» (Acum). Шанси потрапити до парламенту має і в популістської партії «Шор» іще одного суперечливого підприємця й політика Ілана Шора. За опитуваннями, соціалісти можуть набрати найбільше голосів, але навряд чи зможуть створити власний уряд.