Вибори в Молдові: жодна партія не отримує вирішальної більшості

На парламентських виборах у Молдові, що відбулися 24 лютого, жодна з політичних сил не отримує вирішальної більшості голосів.

Вибори вперше проводилися за змішаною системою – половина депутатів обиралася за партійними списками, половина – по одномандатних округах.

За даними Центральної виборчої комісії, при підрахунку майже всіх голосів, за партійними списками лідирує пропрезидентська Партія соціалістів, яку називають проросійською політичною силою.

Соціалісти, як очікують, матимуть 34 місця в 101-місному парламенті. Ще 31 місце може відійти представникам владної Демократичної партії Молдови олігарха Володимира Плахотнюка, 26 – опозиційному, проєвропейському блоку ACUM, сім місць – консервативній партії ШОР. Ще три місця отримають незалежні кандидати.

Таким чином, за попередніми даними, жодна з політичних сил не має більшості для формування уряду.

Якщо новий парламент не зможе сформувати владну коаліцію протягом 45 днів після оголошення результатів виборів, президент розпустить його і оголосить про нові вибори.

Додон 24 лютого заявив про «високий ризик позачергових виборів у найближчі кілька місяців».

Попри те, що в ЦВК заявили про відсутність значних порушень на виборах, і проросійські, і проєвропейські сили звинуватили владних демократів у фальсифікаціях.

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Активність виборців, за даними ЦВК, склала 49 відсотків.

За зміненою системою виборів, за 101 місце в парламенті борються 14 партій і 1 блок, а також 320 депутатів-одномандатників. Вибори проводили за змішаною системою: 50 депутатів за партійними списками і 51 – в одномандатних округах. Дотепер вибори в Молдові відбувалися тільки за партійними списками.

Для потрапляння до парламенту партія має набрати не менш ніж 6% голосів, блок – не менш ніж 8%. В одномандатних округах перемагає кандидат, що набрав голосів більше, ніж будь-хто інший, в один тур.