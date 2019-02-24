У Молдові завершилося голосування на парламентських виборах

У Молдові завершилося голосування на парламентських виборах: дільниці закрилися о 21-й годині за місцевим часом, що збігається з київським.

За даними Центральної виборчої комісії країни, явка склала менше від половини зареєстрованих виборців – менш ніж 49,1%. Але на нинішніх виборах, що відбуваються за зміненим законом, обмеження нижньої межі явки, необхідної для чинності виборів, скасували.

На перші результати чекають уже під ранок.

Але деякі політичні сили вже висловили сумнів у цих результатах. Зокрема, опозиційний проєвропейський блок Acum («Зараз») заявив, що не визнає результатів виборів на спецдільницях, які відкрили для виборців із непідконтрольного Кишиневу регіону Придністров’я, через, як заявили у блоці, фальсифікації на них.

Про фальсифікації на цих дільницях заявляли й інші провідні політсили, звинувачуючи в них одна одну. Теж опозиційна нині проросійська Партія соціалістів оголосила, що свою оцінку законності виборів дасть після вивчення інформації про виявленні порушення.

За зміненою системою виборів, за 101 місце в парламенті борються 14 партій і 1 блок, а також 320 депутатів-одномандатників. Вибори проводять за мішаною системою: 50 депутатів за партійними списками і 51 – в одномандатних округах. Дотепер вибори в Молдові відбувалися тільки за партійними списками.

Для потрапляння до парламенту партія має набрати не менш ніж 6% голосів, блок – не менш ніж 8%. В одномандатних округах перемагає кандидат, що набрав голосів більше, ніж будь-хто інший, в один тур.

За даними опитувань перед виборами, основна боротьба розгорталася між пропрезидентською, але опозиційною нині Партією соціалістів, яку називають проросійською політичною силою, нині владною Демократичною партією суперечливого олігарха Влада Плахотнюка і проєвропейським опозиційним блоком двох партій «Зараз» (Acum) на чолі з Майєю Санду і Андреєм Нестасе. Шанси потрапити до парламенту має і популістська партія «Шор» іще одного суперечливого підприємця й політика Ілана Шора. За опитуваннями, соціалісти можуть набрати найбільше голосів, але навряд чи зможуть створити власний уряд.

Крім того, разом із виборами відбувався й консультативний референдум щодо можливості скоротити число депутатів парламенту до 61 і запровадити можливість для виборців відкликати свого депутата.