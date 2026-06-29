Молдова може запровадити відповідальність за заперечення злочинів сталінського режиму

У Молдові група депутатів владної партії «Дія та солідарність» (PAS) на чолі зі спікером парламенту Ігорем Гросу внесла проєкт закону про запровадження кримінальної відповідальності за заперечення, виправдання, оскарження та схвалення голоду 1946–1947 років та сталінських депортацій, повідомляє видання NewsMaker.

Законопроєкт «пам’яті жертв голоду 1946–1947 років та депортацій, здійснених сталінським режимом проти жителів Молдови» зареєстрували 26 червня.

Автори поправок пропонують офіційно визнати голод 1946–1947 років злочином проти людяності, вчиненим радянським тоталітарним режимом, а також запровадити кримінальну відповідальність за публічне заперечення, виправдання чи применшення масштабу цієї трагедії. Законопроєкт пропонує передбачити за такі дії позбавлення волі від шести місяців до п’яти років.

У червні 2025 року президентка Молдови Мая Санду повідомила, що близько 20 тисяч справ депортованих жителів країни передали до архіву. «Починаючи з липня, кожна сім’я може нарешті відшукати та відновити імена тих, хто загубився в темряві диктатури. Завдяки цій передачі всі справи людей, які зазнали політичних репресій під час комуністичного режиму, тепер зібрані в одному місці – в Національному архіві», – сказала вона.

У ніч з 12 на 13 червня 1941 року в Молдові, нагадала Санду, розпочалася перша сталінська депортація: «Ради (представники радянського режиму – ред.) ламали долі, розривали сім’ї і прирікали на смерть невинуватих людей», – наголосила лідерка Молдови. За її словами, депортовані втратили все, що нажили за довгі роки, і потрапили в табори примусової праці.