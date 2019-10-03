У МОН розповіли, що робитимуть із малокомплектними школами

Міністерство освіти і науки України планує працювати над тим, щоб зробити мережу шкіл ефективнішою, й орієнтуватиметься при цьому насамперед на поліпшення якості навчання, а не на ефективніше використання коштів, повідомила міністр освіти Ганна Новосад в інтерв’ю Радіо Свобода.

Міністр повідомила, що середня вартість підготовки учня чи учениці в Україні складає 21 тисячу гривень, а в малокомплектних школах – може бути більшою ніж 100 тисяч, при чому більша сума не означає кращу якість освіти.

«Це не повноваження МОН закривати школи, це завжди рішення місцевої громади, органів влади. Завдання держави – певною мірою стимулювати до того, щоб мережа була ефективнішою… Це складне рішення для громади закрити школу. Але не може бути ніякого закриття, якщо ми не розуміємо, куди підуть ці діти. Мета оптимізації мереж шкіл має полягати не в ефективнішому використанні коштів, це вторинне, а перше – це краща якість навчання і кращі можливості для кращих освітніх результатів», – наголосила міністр.

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За даними МОН, в Україні є близько тисячі так званих малокомплектних шкіл, де може навчатися менше ніж 30-40 учнів.