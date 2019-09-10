Монети 1,2 та 5 копійок вийдуть з обігу з 1 жовтня

З 1 жовтня з обігу вийдуть монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Про це повідомили у Національному банку України.

З 1 жовтня ці монети не будуть приймати при готівковому розрахунку за товари та послуги, регулятор почне їх вилучати.

Обміняти ці монети можна буде у всіх відділеннях українських банків до 30 вересня 2020 року, а у Нацбанку та відділеннях «Ощадбанку», «Приватбанку» і «Райфайзен Банку» до 30 вересня 2022 року.

Для полегшення розрахунку у НБУ пропонують застосовувати правила округлення загальної суми в чеку до цифри, кратної 10 копійкам.