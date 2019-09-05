Гривня продовжує послаблюватися – офіційний курс НБУ

Офіційний курс гривні до долара продовжує знижуватися, повідомляє Національний банк України. За даними регулятора, 6 вересня долар коштуватиме 25,31 гривні проти 25,26 5 вересня.

Курс євро, який 5 вересня становить 27,83 гривні, 6 вересня сягне вже 27,98 гривні.

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Тим часом на міжбанківському ринку гривня щодо долара протягом дня зміцнилася – про це свідчать дані порталу «Мінфіну». Вранці 5 вересня торги почалися з позначки 25 гривень 30-32 копійки, а о 17 вечора закрилися на показниках 25,16-19 гривні.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.