Рева: монетизація субсидій на житлово-комунальні послуги буде збережена

Монетизація субсидій на житлово-комунальні послуги буде збережена і після зміни влади, заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева 22 квітня в ефірі спільного марафону телеканалу «Еспресо» та Радіо Свобода «Вибори президента України-2019».

«Переконаний, що монетизація, яку ми провели, буде діяти далі. Вона буде підвищувати відповідальність людей за те, як вони платять за житлово-комунальні послуги. З іншого боку, вони будуть вимагати від підприємств більш високої якості житлово-комунальних послуг. Це буде стимулювати їх економити ресурси і багато інших речей. Пора вчитися всім, що потрібно бути відповідальним», – сказав міністр.

За його словами, субсидія не перепризначатиметься тим, хто став боржником.

«На наступний термін, коли ми закінчуємо період виплат, виплати закінчуються в травні за квітень – далі ми перепризначаємо субсидії на наступний сезон. Так от, тим, хто матиме заборгованість за житлово-комунальними послугами більш ніж 340 гривень, тим субсидія на наступний період не призначається, доки вони не погасять цей борг. Якщо вам дали гроші, а ви їх не заплатили, то питання до вас. Справа в тому, що субсидія – це не на 100% покриття вартості ЖКГ, це частина. Тому що вона враховує ваші доходи, і ви платите певний відсоток від свого доходу. Наприклад, при мінімальній пенсії ви платите лише 6% вашої пенсії. 1500 гривень, 6% – можете порахувати, скільки», – відзначив Рева і додав, що передбачена законом пеня «має чисто символічний характер».

Монетизовані субсидії для оплати житлово-комунальних послуг у березні отримали 3,4 мільйона домогосподарств, а загальна сума виплат склала 5,7 мільярда гривень, повідомляв раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева.

За його словами, система монетизації запрацювала без збоїв, і зараз напрацьовується інструментарій для контролю за реальною оплатою комунальних послуг монетизованими коштами.

12 березня в Україні стартували виплати субсидій грішми, так звана монетизація. За словами віце-прем'єра Павла Розенка, середній розмір субсидії становить 1676 гривень.

На 2019 рік у проекті бюджету заплановано 55 мільярдів гривень на субсидії з комунальних послуг.