Парламент Чорногорії скасував рішення про приєднання до Сербії, прийняте у 1918 році

Парламент Чорногорії після десятигодинних дебатів ухвалив резолюцію, якою скасовано рішення 1918 року про приєднання Чорногорії до Сербії. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Згадане рішення сто років тому прийняв так званий «Великий парламент сербського народу в Чорногорії». Ним було позбавлено влади чорногорську династію Петрович-Нєґош й скасовано автокефалію Чорногорської православної церкви.

За резолюцію проголосували 46 депутатів від правлячої Демократичної партії соціалістів, також від опозиційної Соціал-демократичної партії та депутати нацменшин. Проти були 16 депутатів просербських партій.

Документ з 1918 року названо нелегальним й нелегітимним та таким, що завдав Чорногорії «історичну несправедливість». Зібрання, яке звалося парламентом, було інструментом державного перевороту, мовиться в резолюції. Заступник спікера парламенту Бранимир Ґвозденович зазначив, що просербські сили соту річницю від кінця Першої світової війни використовують для заперечування існування чорногорської нації й держави.

Депутати від правлячої коаліції зазначають, що рішення «самозваного парламенту» у 1918 році фактично були скасовані референдумом про незалежність та Декларацією про незалежність Чорногорії 2006 року. Влада упевнена, що резолюція сприятиме примиренню в країні. Опозиція натомість стверджує, що документ погіршить політичну ситуацію та відносини з Сербією.