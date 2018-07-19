Влада Чорногорії відповіла на словесний напад Трампа

Уряд Чорногорії заявляє, що країна розділяє демократичні цінності і бере участь у гарантуванні миру і стабільності в Європі і світі. Так влада країни відповіла на словесний напад президента США Дональда Трампа, який назвав чорногорців «агресивним народом» і висловлював побоювання, що новий член НАТО Чорногорія може втягнути альянс у нову війну.

«Чорногорія – першою в Європі протидіяла фашизму, а нині як новий член НАТО і кандидат у члени ЄС робить свій внесок у мир і стабільність не лише на Європейському континенті, а і в світі, разом із американськими солдатами в Афганістані», – йдеться в заяві.

Уряд Чорногорії також заявляє, що одночасно з побудовою дружніх відносин з іншими країнами, Чорногорія готова «сміливо захищати власні національні інтереси».

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«У сучасному світі неважливо, наскільки ви великий чи малий, але те, яким чином ви цінуєте цінності свободи, солідарності й демократії. Тому дружба і союз Чорногорії і США є сильними і постійними», – йдеться в заяві.

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News, записаному в Гельсінкі і оприлюдненому 17 липня, заявив, що чорногорці – сильний, «дуже агресивний народ», і висловив побоювання, що новий член НАТО Чорногорія може втягнути альянс у нову війну.

При цьому Трамп визнав, що, за статутом НАТО, альянс мусить захищати Чорногорію в разі нападу, тому що «все так влаштовано».

Чорногорія стала 29-им членом НАТО у червні 2017 року, попри протести Росії.

Москва рішуче виступає проти розширення НАТО і різко критикувала приєднання Подгориці до альянсу.